Erster Auftritt : Fink ist in Hamburg angekommen

Ex-FCB-Trainer Thorsten Fink ist am Montag als neuer Trainer des Hamburger SV vorgestellt worden. Dort machte er gleich klar, was für ihn Sache ist.

Thorsten Fink ist dort angekommen, wo er immer hinwollte: In der deutschen Bundesliga. Am Montagmorgen um 11 Uhr hatte der ehemalige Basler-Coach beim Hamburger SV seinen ersten Auftritt als neuer Trainer. Der Presseraum war mit über 100 Personen rammelvoll. Fink sagte den Medienvertretern gleich, was sein Ziel beim HSV sei. «Ich will jedes Spiel gewinnen und kann nur schlecht verlieren.»