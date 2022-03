Nach Rechtsrutsch bei Wahl : Finnen könnten die Euro-Reform abschießen

Der Erfolg der euroskeptischen Rechtspopulisten der Partei Wahre Finnen könnte den geplanten Euro- Rettungsschirm verhindern. Die Wahren Finnen sprechen sich entschieden gegen die Hilfen aus.

Timo Soini, Parteichef der Wahren Finnen, sorgt für Schlagzeilen in ganz Europa. (Bild: Reuters)

Wie ein sonst braver, unauffälliger EU-Musterknabe sich urplötzlich in ein schweißtreibendes Sorgenkind für Brüssel verwandelt: 19 Prozent der stimmberechtigten Finnen haben es Europa mit ihrem Kreuz bei den Populisten von der Partei Wahre Finnen so eindrucksvoll gezeigt, dass am Montag erstmal der Euro-Kurs nach unten sackte.

Stärker als auf die übliche Ausländerfeindlichkeit rechtspopulistischer Parteien haben die Wahren Finnen bei ihrem Wahlkampf auf die Europa-Verdrossenheit unter den 4,4 Millionen Wählern gesetzt. Parteichef Timo Soini wohnt in Espoo vor den Toren von Helsinki, wo der Handy-Weltmarktführer Nokiaseine Zentrale hat. Nokia, lange ein strahlender Globalisierungs-Gewinner, fällt immer mehr ab gegen umtriebige Konkurrenten aus Asien und den USA - und wird diese Woche wohl die Entlassung von 6 000 Mitarbeitern verkünden. Das ist viel Holz für ein kleines Land wie Finnland.

Finnische Euro «für griechische Nachtclubrechnungen»?



Da kam es gut an bei den nicht von Globalisierung profitierenden Wählergruppen, wenn Soini sagte, er habe keine Lust, mit hart erarbeiteten finnischen Euro «für griechische Nachtclubrechnungen» geradezustehen. Bei den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen mit dem konservativen Parteichef Jyrki Katainenmuss Soini das nun in konkrete Handlungen umsetzen.

Katainen, bisher Finanzminister, als Chef der größten Partei kommender Regierungschef und Anhänger des EU-Stabilitätspaktes, will ihn davon abhalten. Er setzt auf die finnische «Konsenskultur», auch bei den Wahren Finnen: Man werde schon einen Kompromiss hinbekommen.

EU reagiert vorsichtig

In Brüssel wird diese Zuversicht nach außen hin geteilt. Aber der massive Erfolg der Euro-Gegner zerrt doch deutlich am ohnehin schwachen Nervenkostüm der Union. Die Gewinne der Euro-Gegner in Finnland, Straßenschlachten wegen des von der EU erzwungenen Sparprogramms in Griechenland, erbitterte Proteste in Irland, der Sturz der Regierung in Portugal wegen sozialer Einschnitte und die Nervosität an den Finanzmärkten - für die Europäische Unionsind das keine schöne Zeiten.

Auf die Frage, ob das Rezept von Sparprogrammen im Gegenzug zu Finanzhilfen eigentlich funktioniere, sagte eine Sprecherin der Kommission in Brüssel, dies sei «eine sehr, sehr weitgefasste Frage». Aber jeder Fall sei anders, und man sei auch stets um sozialen Ausgleich bemüht. So vorsichtig war auch die EU-Reaktion zum Eindringen der Wahren Finnen in das politische Sichtfeld Brüssels. «Zu früh» und «Keine Spekulationen», so lauteten die meistbenutzten Formeln, gefolgt vom Satz: «Wir gehen davon aus, dass Finnland seine Verpflichtungen gegenüber dem Rettungsfonds erfüllt.»

L'essentiel Online/20min.ch/dpa