Finnland : Finnisches Parlament debattiert über Petition zu Nato-Beitritt

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine hat in Finnland offenbar ein Umdenken stattgefunden: Mehr als die Hälfte der Bürger stimmen offenbar einem Nato-Beitritt zu.

Finnisches Parlament in Helsinki

Das finnische Parlament debattiert am Dienstag vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft. Auslöser war eine Petition, die ein Referendum über einen Beitritt Finnlands zu dem Militärbündnis fordert. Ministerpräsidentin Sanna Marin erklärte am Montagabend auf Twitter, auf der geplanten Parlamentssitzung solle es eigentlich generell um die Lage in der Ukraine gehen.