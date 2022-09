Erstmals seit Jahrzehnten : Finnland sperrt Autobahn für Kampfjet-Übungen

Etliche Einheimische strömten zum Abschnitt in Joutsa

«Ich glaube, dass alle unsere vorgesehenen Straßen-Flugbasen in ziemlich guter Verfassung sind und in wenigen Tagen in Betrieb genommen werden könnten», sagt Oberst Vesa Mantyla, Oberkommandierender der Luftwaffe. Um seine Jets zu beschützen, kann die Luftwaffe diese in kurzer Zeit über das ganze Land verteilen, was jährlich eingeübt wird. «Die Drohungen aus Russland sowie das, was das Land mit seinen Marschflugkörpern und ballistischen Raketen anrichtet, beweisen uns, dass unser Konzept richtig ist.»