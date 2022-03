Helsinki : Finnland will Beschränkungen aufheben

Dänemark wird am 1. Februar als erstes EU-Land die Corona-Beschränkungen aufheben. Nun hat sich auch Finnland dazu entschlossen: Schon im Februar sollten alle Maßnahmen fallen.

Einige Maßnahmen werden schon am Dienstag in Finnland zurückgefahren.

Über den genauen Zeitrahmen will Marins Regierungskoalition am Mittwoch verhandeln.

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin will im Laufe des Februars alle Corona-Beschränkungen in ihrem Land aufheben. Das sagte die 36 Jahre alte Regierungschefin am Montag auf einer Veranstaltung in Helsinki, wie der Rundfunksender Yle und weitere finnische Medien berichteten. Über den genauen Zeitrahmen für die Abwicklung der Beschränkungen werde ihre Regierungskoalition am Mittwoch verhandeln.