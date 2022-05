Reaktion auf Ukraine-Krieg : Finnland will offiziell der Nato beitreten – Schweden soll am Montag nachziehen

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine spricht sich die finnische Regierung für einen Nato-Beitritt aus. Schweden soll planen, bereits am Montag ein Beitrittsgesuch einzureichen.

Das kündigte der finnische Präsident Sauli Niinistö am Donnerstag an.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben sich für einen «unverzüglichen» Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen. Es wird damit gerechnet, dass sich das nördlichste Land der EU in den kommenden Tagen – voraussichtlich am Sonntag – zu einem formellen Beitrittsantrag entschließt.

Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage befürworten inzwischen 76 Prozent der Finnen und Finninnen eine Mitgliedschaft in der Nato, während die Zustimmung in den vergangenen Jahren bei 20 bis 30 Prozent gelegen hatte.

Warnungen aus Russland

Der Kreml hatte im Vorfeld vor diesem Schritt gewarnt. Gemäß Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew, dem heutigen stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, wird Russland im Falle eines Nato-Beitritts Schwedens und Finnlands seine Land-, See- und Luftstreitkräfte in der Ostsee verstärken müssen. Medwedew sprach auch ausdrücklich Nuklearwaffen an, indem er sagte, es könne nicht mehr von einer «atomfreien» Ostsee die Rede sein – wo Russland die Exklave Kaliningrad zwischen Polen und Litauen besitzt.



Bevor ein Land in der Nato aufgenommen wird, müssen dem alle 30 derzeitigen Mitglieder zustimmen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte zuletzt mehrmals signalisiert, dass es dafür innerhalb des Bündnisses breite Unterstützung gibt. Finnland und auch das benachbarte Schweden sind heute bereits enge Partner der Nato.