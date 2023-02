Luxemburg: Finnlands Premierministerin Sanna Marin zu Gast bei Xavier Bettel

Im vergangenen Jahr gab Sanna Marin zu, gerne mit Premierminister Xavier Bettel zu feiern. Thomas Holzer/L’essentiel

«Es ist ein Vergnügen, in Luxemburg zu sein. Wir haben schon lange darüber gesprochen.» Die finnische Premierministerin Sanna Marin, die am Freitag dem Großherzogtum einen offiziellen Besuch abstattete, hatte nur gute Worte für ihren Gastgeber Xavier Bettel übrig. Der luxemburgische Premierminister freute sich, «nicht nur eine Premierministerin, sondern auch eine Freundin» begrüßen zu dürfen.

Nicht wirklich eine Überraschung. In einem Interview Ende 2022 hatte die junge Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei in Finnland, die einige europäische Sozialdemokraten 2024 an der Spitze der Europäischen Kommission sehen wollen, zugegeben, dass sie Xavier Bettel unter allen Regierungschefs in Europa am liebsten zum Feiern mitnehmen würde. «Er ist nicht nur ein Kollege, sondern auch ein enger Freund. Und ich glaube, wir teilen einige musikalische Vorlieben», antwortete sie L'essentiel auf der Pressekonferenz.

Das Thema war Ende letzten Jahres nach einer Kontroverse über den Lebensstil der 37-jährigen Politikerin wieder aufgeflammt. Im vergangenen Sommer war Sanna Marin stark kritisiert worden, nachdem Aufnahmen veröffentlicht worden waren, die sie beim Feiern mit Freunden zeigten. Sie hatte sich sogar bereit erklärt, einen Drogentest durchzuführen, der jedoch negativ ausfiel.

«Menschen schätzen es, wenn Politiker ihre normale Seite zeigen»

Auf die Frage von L'essentiel nach dem Recht von Politikern, «ein normales Leben zu führen», äußerte sich die Finnin positiv: «Diese Diskussionen sind natürlich, aber ich glaube auch, dass die Menschen es schätzen, wenn Politiker ihre normale Seite zeigen. Xavier ist das beste Beispiel dafür. Vorhin hat er mir die Gemälde in seinem Büro gezeigt. Das hat mir gefallen, weil sie seinen Charakter gut darstellen.» Für den Luxemburger ist diese Kontroverse ein Paradebeispiel für eine gewisse herrschende Frauenfeindlichkeit. «Wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte es keine Geschichte gegeben», meinte er.

Sanna Marin kann auch auf politischer Ebene auf die unerschütterliche Unterstützung ihres Amtskollegen zählen. Luxemburg unterstützt Finnlands Antrag auf Aufnahme in die NATO vorbehaltlos und setzt sich für mehr Partnerschaften mit dem nordeuropäischen Land ein. Der luxemburgische Regierungschef kündigte unter anderem eine «bedeutende» Investition des Großherzogtums in die Solarenergie an, da Finnland bis 2035 CO 2 -neutral werden will.