«Mein Fels»: Fiona Erdmann zeigt erstmals ihren Freund Mo

«Über fünf Jahre sind wir nun zusammen. Fünf Jahre, in denen so viel passiert ist. In denen wir durch dick und dünn gegangen sind, so viel erlebt haben und in denen du immer an meiner Seite warst», schreibt sie. Weiter führt das Model aus: «Du hast mich in meiner schlimmsten Zeit aufgefangen, warst mir die größte Stütze und hast mir das Gefühl gegeben, jemanden an meiner Seite zu haben, der auf mich aufpasst und für mich da ist. Du hast mir den Start in Dubai erleichtert, denn ab dem Tag, an dem wir uns kennen lernten, war ich nicht mehr allein.»