AirYacht : Firma tüftelt an erstem fliegenden Schiff

Nach dem Vorbild Zeppelins aus den 1920er Jahren soll die Yacht an einem Heliumballon befördert werden und umweltfreundliches Reisen ermöglichen.

Marine und Luftfahrt vereint

Die AirYacht besteht aus zwei Teilen: Einem mit Helium gefüllten Luftschiff und einer stromlinienförmigen Luxusyacht, die unter das Luftschiff gekoppelt ist. Während des Fluges dient die Yacht als Gondel des Luftschiffs und beherbergt die Besatzung. Für die Fahrt auf dem Meer wird die Yacht an Seilen herabgelassen und dann losgelassen, sobald sie die Wasseroberfläche erreicht. Der Vorgang wird in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt, wenn die Yacht wieder am Luftschiff befestigt werden soll.