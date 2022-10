Luxemburg: Firma verteilt Gratis-Kits gegen die Energiekrise

Mit Blick auf die Energiekrise und zu Beginn der kalten Jahreszeit ist jede Initiative zum Energiesparen willkommen. Vor diesem Hintergrund hat die Firma Enovos gerade eine Aktion gestartet, die Teil des Enoprimes-Programm ist. «Wir haben 15.000 Gratis-Kits zum Energiesparen in 18 teilnehmenden Gemeinden verteilt», erklärt die Kommunikationsabteilung bei Enovos. «Elf davon haben bereits mit der Aktion angefangen: Niederanven, Colmar-Berg, Mamer und Düdelingen begannen am 10. Oktober. Tandel und Clerf am 15., und schließlich Schieren, Weiler-zum-Turm, Ettelbrück und Hesperingen am vergangenen Montag».