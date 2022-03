Wirtschaft in Luxemburg : Firmen geht es gut, aber Wachsamkeit ist angesagt

LUXEMBURG – Laut einer Studie der Handelskammer sind die heimischen Betriebe für 2019 nicht pessimistisch eingestellt. Doch die Anzeichen für ein schwächeres Wachstum mehren sich.

In Luxemburg sind die Reallöhne seit 2016 um sechs Prozent gestiegen, während die Produktivität um fünf Prozent gesunken ist, so Carlo Thelen, der Generaldirektor der Handelskammer. Die Arbeitskosten gehören zu den am häufigsten genannten Anliegen der 528 luxemburgischen Unternehmen, die an der Eurochambres-Umfrage der Handelskammer teilgenommen haben. «Wir sind eindeutig auf dem falschen Weg. Das Index-System sollte ein wenig geändert werden. Tranchen sollten mindestens 18 Monate auseinander liegen», so Carlo Thelen. Dies ist umso wichtiger, falls die Ölpreise weiter steigen sollten. Die Forderung wurde dem Formateur bereits bei den Koalitionsgesprächen im Oktober vorgelegt.