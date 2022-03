Verhaltenskodex ade : Firmenausflug endete im Bordell

Was ist biederer als eine Bausparkasse? Die Mitarbeiter der Wüstenrot Bausparkasse wurden diesem Image bei einer Reise nach Rio de Janeiro alles andere als gerecht.

Eine Fahrt für Vertreter der deutschen Wüstenrot Bausparkasse nach Rio de Janeiro wurde für mehrere Teilnehmer zu einer ausschweifenden Lustreise. Rund 20 Außendienstler besuchten einem Bericht des deutschen «Handelsblatts» zufolge im April 2010 den Nachtclub «Barbarella» in Rio de Janeiro, einen Kontakthof für käuflichen Sex.

Auf den Hotelfluren habe ein munteres Treiben geherrscht. «Die brasilianische Polizei griff einen unserer Direktoren nachts im Beisein einer Prostituierten am Strand auf», zitierte das Blatt den Reiseteilnehmer. Wüstenrot teilte am Montag mit, man unterstütze, organisiere oder finanziere keine Aktivitäten, die gegen den Verhaltenskodex der Bausparkasse verstoßen. Die Vorfälle in Rio de Janeiro würden derzeit intensiv geprüft.