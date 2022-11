Weihnachtsstimmung : First Lady nimmt Weihnachtsbaum für das Weiße Haus in Empfang

Die First Lady der USA, Jill Biden, hat am Montag gemeinsam mit ihrem Enkel Beau den diesjährigen Weihnachtsbaum für das Weiße Haus in Empfang genommen. Die etwa 5,60 Meter hohe Tanne wurde traditionsgemäß mit Pferd und Kutsche an den Nord-Eingang der US-Regierungszentrale in Washington geliefert. Der Baum stammt in diesem Jahr aus dem Bundesstaat Pennsylvania. Die Familie des Baumzüchters Paul Shealer war bei der Übergabe-Zeremonie ebenfalls anwesend. Shealer sagte, der Baum sei vor 20 Jahren gepflanzt worden.