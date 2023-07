Luxemburg: Fischereiverband beklagt «fahrlässige Verschmutzung» der Syr

Die Ablagerungen in der Syr schaden den Lebewesen, so der Fischereiverband.

«Dramatisch» und «verantwortungslos» bezeichnet der Sportfischerverband «Fédération Luxembourgeoise des Pecheurs Sportifs» (FLPS) in einer Pressemitteilung das, «was seit Wochen systematisch in Münsbach an der Syr passiert». Nach FLPS-Angaben hat ungefiltert eingeleiteter Bohrschlamm von einer Baustelle unter öffentlicher Verantwortung den Unterlauf des Flusses auf einer Strecke von über 20 Kilometern verschmutzt.

Erschwerend zu den Einleitungen wirkten sich die hohen Sommertemperaturen und der geringe Durchfluss des Gewässers aus. Die Lebewesen in der Syr seien so großen Belastungen ausgesetzt.

300 Verschmutzungen pro Jahr

Die FLPS hofft laut Mitteilung, dass Umweltverschmutzungen schärfer durch die Justiz verfolgt werden. «Nach unseren Informationen werden jährlich über 300 Verschmutzungen an die 112 im Wasserwirtschaftsamt gemeldet», so der Verband. «Nur mit drastischen Strafen und Auflagen wird es gelingen, unsere stark unter Stress stehenden Gewässer einigermaßen am Leben zu erhalten», so der Appell.