Fitness: Arnold Schwarzenegger gibt Tipps für den ultimativen Sixpack

Du willst aussehen wie Arnold Schwarzenegger (also vor knapp 40 Jahren zumindest)? Er gibt jetzt Trainingstipps. Instagram/Arnoldssport

Arnold Schwarzenegger packt aus. Doch nicht wie in seinem ersten Buch «Total Recall», in dem er die Affäre, die zur Geburt seines Sohnes Joseph Baena führte, beleuchtete. In Schwarzeneggers neuem Buch «Be Useful» geht es um ein gutes Leben und Arnies Sixpack.

Wie oft trainierst Du? Jeden Tag. Dreimal die Woche oder öfter. Zweimal die Woche. Einmal die Woche. Einmal alle zwei Wochen. Einmal im Monat oder seltener.

Der Untertitel «Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben» lässt vermuten, dass im Buch «Be Useful» Ratschläge des ehemaligen Terminators zu finden sind. Er will den Lesern dabei helfen, ihre Träume und Lebensziele zu erreichen. Sollte auf Deiner Liste der Träume und Lebensziele ein Sixpack stehen, hat Schwarzenegger die passenden Tipps parat.

Diese Muskeln vergaß der Terminator

Der gebürtige Österreicher erinnert sich in seinem Buch an Misserfolge im Bodybuilding. Er schreibt darüber, dass er bei seinen ersten Bodybuilding-Wettbewerben in den USA feststellen musste, dass sein Bauch weniger definiert war als jene seiner Mitstreiter.

Arnold Schwarzenegger verrät, wie man ans Terminator-Sixpack kommt. IMAGO/Everett Collection

Arnold Schwarzenegger schreibt, dass er bis zu diesem Zeitpunkt keine Muskeln wie die Musculi obliqui interni (innerer schräger Bauchmuskel), den transversalen Bauchmuskel oder den Serratusmuskel unter den Brustmuskeln trainiert habe. Das empfiehlt er jedoch für einen perfekten Sixpack.

Er habe zuvor klassische Übungen für die oberen und unteren Bauchmuskeln, wie Sit-ups und Kniebeugen, gemacht. Das braucht es auch, doch den ultimativen Sixpack kriege man erst, wenn man die Muskeln einzeln bearbeite.

Damals dachte er: «Ich habe einen normalen Sixpack, der gut aussieht, aber Frank sah aus, als wäre jeder einzelne Muskel in seinem Mittelteil aus einem Anatomie-Lehrbuch gezeichnet und aus Granit gemeißelt worden.» Bei Frank handelt es sich um einen Bodybuilding-Kontrahenten Frank Zane, gegen den Schwarzenegger bei den Mr. Universe-Wahlen verlor.

Diese Übungen verhelfen zum Sixpack

Wenn du die gleichen Bereiche wie Schwarzenegger trainieren möchtest, empfiehlt sich laut Insider eine Mischung aus Übungen, die die Bauchmuskeln in drei Bewegungsebenen trainieren.

Zu den Übungen, die die schrägen Bauchmuskeln trainieren, gehören:

seitliche Planks,

Klimmzüge,

Wood Chops.

Um die quer verlaufenden Bauchmuskeln (die tiefste Schicht der Bauchmuskeln) zu trainieren, probiere:

Hollow Holds,

Dead Bugs,

Planks.

Um die Serratusmuskeln (die unter den Rippen sitzen) zu trainieren, versuche:

Ab-Rollouts,

Bear Crawls,

Brustpressen,

einarmig mit Band.

Am allerwichtigsten jedoch, damit man Dein Sixpack auch wirklich sieht, ist die richtige Ernährung und eine ausreichende Menge an Cardio-Training. Was nutzen die schönsten Muskeln, wenn die kleine Speckschicht erhalten bleibt?