Jugendinitiative : Flashmob steigt am Mittwoch

LUXEMBURG – Die letzten Vorbereitungen sind getroffen, nun warten alle auf das große Event an diesem Mittwoch: die Tanzaktion für Jugendliche auf der Place d’Armes in Luxemburg-Stadt.

Am 14. Mai organisiert das Jugendhaus Saba den Tag der offenen Tür. Und bereits an diesem Mittwoch lädt die Einrichtung alle Interessenten ein, dies gemeinsam in Luxemburg-Stadt zu feiern. Ab 18 Uhr steigt auf der Place d’Armes ein großes Tanz-Event.