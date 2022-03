Reform : Flexiblere Polizisten mit mehr Bürgernähe

LUXEMBURG – Die Polizei soll wieder näher zu den Bürgern kommen und flexibler einsatzbar sein. Deshalb werden neue Beamte eingestellt und Strukturen neu organisiert.

Die Polizisten in der Hauptstadt und in Esch sollen sich künftig auf ein Wohnviertel spezialisieren.

Flexibler soll die Polizei werden. Deshalb will Innenminister Jean-Marie Halsdorf die Wachen umorganisieren, wie er am Donnerstagabend erklärte. Konkret stehen zwei große Umänderungen ins Haus: Auf einigen Polizeiwachen sollen die Polizisten rund um die Uhr Ansprechpartner sein. Zudem sollen sie sich auf bestimmte Wohnviertel konzentrieren und diese kennen wie ihre eigene Hosentasche.

«Abgesehen von den Städten Luxemburg und Esch-sur-Alzette werden die Polizeiwachen mit den Einsatzzentren zusammengelegt, damit schnelle Einsätze Tag und Nacht reibungslos funktionieren. In den Städten sollen die Polizisten in Zukunft nur noch für ein bestimmtes Stadtviertel zuständig sein, in dem sie sich besonders gut auskennen.», erklärt Polizei-Sprecher Vic Reuter auf Anfrage von L’essentiel Online am Freitag. «Damit sollen die Polizei-Einsätze wieder näher an der Bevölkerung sein.»