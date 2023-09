Flick-Nachfolger: Bayern würde von Nagelsmann als DFB-Coach profitieren

1 / 5 Bundestrainer Felix Magath? Der 70-Jährige wäre bereit. IMAGO/Eibner Hansi Flick wurde als erster Trainer der DFB-Historie entlassen. Getty Images Gegen Frankreich wird interimsmäßig Rudi Völler das Team coachen. AFP

Am Sonntagnachmittag machte der DFB Nägel mit Köpfen und entließ Hansi Flick als allerersten Trainer der 123-jährigen Verbandshistorie. Als Interimslösung sitzt nun am Dienstagabend im Testspiel gegen Frankreich der eigentliche DFB-Sportdirektor Rudi Völler zusammen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner auf der Trainerbank. Ganz Fußball-Deutschland rätselt seit Tagen, wer das Team danach an der Heim-EM betreuen soll. Die Bild berichtete davon, dass Julian Nagelsmann der Topfavorit auf den Trainerposten sei.

Einige Experten hielten dies zunächst für ein unrealistisches Szenario, weil Nagelsmann nach seiner Bayern-Entlassung noch immer auf der Payroll der Münchner steht. Laut Sky und Bild wären die Bayern aber bereit, Nagelsmann ohne Ablösesumme zum DFB ziehen zu lassen. Die einzigen zwei Bedingungen der Bayern: Der DFB müsste Nagelsmann Gehälter (bis zu rund 20 Millionen Euro) übernehmen, auf die er bei den Bayern noch Anspruch hat. Und: Der DFB muss ein Testspiel gegen die Bayern durchführen, dass eigentlich bereits beim Abgang von Flick vereinbart wurde.

Basler geht wieder mal auf die Spieler los

Die erneute Schmach der deutschen Nationalmannschaft (1:4-Niederlage gegen Japan) besiegelte das Aus von Bundestrainer Hansi Flick. Kein Wunder, hagelte es für die DFB-Elf dabei auch vielerorts grosse Kritik. In der Kult-Talkshow «Doppelpass» nahm Ex-Europameister Mario Basler am Sonntag die Spieler in die Pflicht und meinte: Natürlich ist der Trainer immer mitverantwortlich für diese Mannschaft, aber wenn du elf Blinde auf dem Platz hast, was soll denn ein Trainer dann machen?», sagte Basler gewohnt wenig diplomatisch.

BVB-Star Emre Can nannte er «arrogant und völlig überheblich», den neuen Captain Ilkay Gündogan habe er «die letzten 15 Spiele in der Nationalmannschaft gar nicht gesehen». Experten-Kollege Stefan Effenberg widersprach Basler und meinte: «Elf Blinde sind das nicht». Viel eher sei der Trainer zu hinterfragen, der für Aufstellung, Einstellung und Taktik verantwortlich wäre, so der frühere Bayern-Profi.

Die Bewerberliste ist lang, aber teilweise «alt»

Ebenfalls bereit für den Bundestrainer-Job ist laut eigener Aussage Felix Magath. Der 70-jährige Trainer-Routinier meinte gegenüber dem NDR, dass er in der Lage sei, die «völlig verunsicherte Nationalmannschaft» wieder aufzubauen. Die niederländische Trainerikone Louis van Gaal wurde medial ebenfalls ins Spiel gebracht als Flick-Nachfolger.

Der 72-Jährige sagte zu Sky, dass er sich geehrt fühle, zum Kandidatenkreis zu gehören. Gleichzeitig fügte er an: «Aber es wurde noch nie ein Ausländer für den Posten des Bundestrainers in Deutschland ausgewählt». Neben den drei genannten Kandidaten wurden zuletzt auch Stefan Kuntz und Oliver Glasner ins Spiel gebracht. Die ebenfalls gehandelten Lothar Matthäus und Matthias Sammer nahmen sich selbst aus der Diskussion.

Die DFB-Kommunikation ist kritikwürdig

Der Zeitpunkt der Flick-Entlassung sorgte in Deutschland ebenfalls für hitzige Diskussionen. Mitten in der Schlussphase des Basketball-WM-Finals, den Deutschland gegen Serbien gewann, veröffentliche der DFB die Medienmitteilung. Ein Unding findet TV-Kommentator Frank Buschmann: «Nichts beschreibt den Mist im deutschen Fussball besser als dieses Timing. Das ist so erbärmlich!», wettert Buschmann.