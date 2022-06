Buzz des Tages : «Fliegende Kuh» begeistert auf Tiktok

Bei einem Ausflug in der Schweiz war an Tiktok-Userin Katie eine Kuh vorbeigeflogen, die per Heli zum Tierarzt gebracht wurde. Das Tiktok-Video mit musikalischer Untermalung ist inzwischen millionenfach geklickt worden.

In der Schweiz ist es gar nicht so unüblich, dass Kühe aus den Bergen per Helikopter zu ihrem Arzttermin gebracht werden. Wer das noch nie gesehen hat, wird aber recht überrascht sein, das live zu beobachten. So dürfte es wohl auch Tiktok-Userin Katie ergangen sein, die auf ihrem Profil «katies_wanderlust» kürzlich ein Video eines solchen Transports geteilt hat.

Der Clip hat inzwischen über 3,4 Millionen Klicks und 50.000 Kommentare gesammelt und ist über 200.000 mal geteilt worden. Musikalisch gibt es auch schon ein Update in der Harry-Styles-Version.