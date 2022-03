China : Flieger zu spät - Bordgäste öffnen Notausgänge

Ein Flieger der Fluggesellschaft China Eastern musste zum Gate zurückkehren. Grund: Zwei Passagiere protestierten gegen eine Verspätung.

Der Vorfall ereignete sich in einer China-Eastern-Maschine. (Archivbild) (Bild: Keystone/AP/Andy Wong)

Aus Wut über einen verspäteten Start haben mindestens zwei Chinesen mehrere Notausgangstüren eines rollenden Flugzeugs geöffnet und damit für eine weitere Verzögerung gesorgt. Die Passagiere wollten dagegen protestieren, dass die Maschine wegen eines Schneesturms deutlich später als geplant abheben sollte und es Mängel an der Belüftung gab, wie die Polizei der Stadt Kunming am Sonntag mitteilte. Durch die Aktion auf dem Flughafen Chengdu am Samstag musste der Flieger der China Eastern zum Gate zurückkehren.