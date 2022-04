Zu viele Grand Prix : Fliegt das Monaco-Kultrennen aus dem Formel-1-Kalender?

Die Formel 1 wird immer exotischer. Deshalb könnten einige Klassiker nicht mehr stattfinden.

Las Vegas, Doha – in den nächsten Jahren gibt es in der Formel 1 immer neue Rennstrecken zu bewundern. Das Problem: Klassiker könnten dadurch verloren gehen, denn die festgelegte Anzahl an Rennen liegt bei 23. Also ist jetzt schon klar, dass ein Rennen weichen muss.