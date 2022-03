Schon wieder - Florian Silbereisen packt bei DSDS über seine Zeit mit Helene aus

Der Juror versank sofort in Erinnerungen und sprach über seine Beziehung mit der Schlagersängerin. «Den Song kenne ich natürlich in- und auswendig. Den habe ich sehr, sehr oft gehört bei vielen großen Show von ihr», sagte er etwa.

Ob Helene Fischer (37) das so toll findet? Der TV-Juror Florian Silbereisen (40) spricht bei «Deutschland sucht den Superstar» immer wieder über die Schlagersängerin, mit der er bis 2018 zusammen war. Auslöser war diesmal der Auftritt von Kandidatin Lena Engemann. Sie wollte das Lied «Achterbahn» von Florians langjährigen Ex-Freundin singen. «Den Song kenne ich natürlich in- und auswendig. Den habe ich sehr, sehr oft gehört bei vielen großen Show von ihr», erzählte er.

Auch Tattoo erinnert ihn an Helene

Es ist nicht das erste Mal, dass Silbereisen in der Show über seine Ex-Freundin spricht. Die neue DSDS-Staffel ging am 19. Februar in die mittlerweile siebte Castingrunde. Beim Auftritt von Kandidatin Jana-Alena Nauditt Ende Februar versuchte der Schlagerstar die Stimmung aufzulockern und wollte mehr über die Kandidatin erfahren, genauer gesagt über ihre Tattoos. Ihren linken Oberarm schmückt nämlich ein riesiger Totenkopf mit Hörnern – und das Tattoo erinnert Florian offenbar an seine Ex-Freundin.