USA : Florida verbietet Lehrern das Thema Homosexualität

Die konservative Mehrheit im Bundesstaat sieht eine Gefahr darin, mit Kindern über die sexuelle Orientierung zu sprechen. Gegen das neue Gesetz regt sich Widerstand.

Der Senat des US-Bundesstaats Florida hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das den Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in Grundschulen verbietet. Nach der Abstimmung am Dienstag wurde das Gesetz nun zur Unterzeichnung an den republikanischen Gouverneur Ron De Santis weitergeleitet. US-Regierung kritisierte den Schritt. Vor der Abstimmung im Senat protestierten Hunderte von Schülern vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Tallahassee.