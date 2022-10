Luxemburg : Flucht per Linienbus – Zwei mutmaßliche Einbrecher in Ulflingen festgenommen

Am vergangenen Samstagnachmittag wurde der großherzoglichen Polizei ein Einbruch in der Elwenterstrooss in Binsfeld (Gemeinde Weiswampach) gemeldet. Das hat die Police Grand-Ducale am heutigen Montag in einer Pressemittelung bekannt gegeben. Demnach sollen die zwei mutmaßlichen Täter ihre Flucht per Linienbus ergriffen haben und seien anschließend in Richtung Ulflingen geflüchtet.