Police Grand-Ducale: Fluchtfahrt endet in Sanem mit vier Verletzten

In der Nacht auf Dienstag wollten die Insassen eines Wagens in Niederkorn einer Polizeikontrolle entgehen und sind bei der Flucht mit ihrem Wagen in Sanem verunglückt. Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilt, erlitten die vier Personen leichte bis mittelschwere Verletzungen – eines der Unfallopfer wurde aus dem Wagen geschleudert.

Laut Police Grand-Ducale ist Beamten auf einer Sicherheitsstreife im Kreisel in Niederkorn ein «verdächtiges Fahrzeug» mit vier Insassen aufgefallen. «Als dieses kontrolliert werden sollte, ergriff der Fahrer mit Vollgas in Richtung Sanem die Flucht, obwohl er anfänglich Anstalten machte anzuhalten», so die Polizei. Bei der anschließenden Fluchtfahrt habe der Fahrer mehrere «gefährliche Manöver» durchgeführt. Bei überhöhter Geschwindigkeit habe er in einer Rechts-Links-Kurve in der Rue de Niederkorn in Sanem schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren: «Nachdem ein vorderer Reifen geplatzt war, schlitterte der Wagen quer über die Fahrbahn, durch eine Böschung auf den dortigen öffentlichen Parkplatz», schreibt die Polizei, das Auto «schleuderte dann gegen drei abgestellte Pkw, überschlug sich und kam in einem Vorgarten eines Hauses quer liegend zum Stillstand.»