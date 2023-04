Zu Haft verurteilt: Flüchtiger Totschläger aus Rheinland-Pfalz in Paraguay gefasst

Nach mehr als einem Jahr Flucht haben Fahnder einen verurteilten Totschläger aus Rheinland-Pfalz in Südamerika gefasst. Der mittlerweile 61-jährige Mann wurde in Paraguay festgenommen, wie das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag in Mainz mitteilte. Er war im November 2020 vom Landgericht Landau wegen Totschlags an seiner Ehefrau zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.