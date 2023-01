Luxemburg : Flüchtiger Unfallverursacher hat sich der Polizei gestellt

REMICH – Nachdem in der Nacht auf Sonntag eine Frau von einem Auto angefahren worden war, ist der Täter zunächst geflüchtet. Am Sonntagmittag hat er sich der Polizei freiwillig gestellt.

Gegen Mitternacht in der Nacht auf Sonntag wurde eine Frau auf dem Place du Marché in Remich von einem Auto angefahren. Das Opfer wurde in ernstem Zustand am Unfallort zurückgelassen und befand sich sogar in Lebensgefahr, als die von Passanten gerufenen Rettungskräfte eintrafen.