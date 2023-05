Verbraucherschutzministerium: Flug annulliert oder verspätet? Das kannst Du tun

Der Flug verspätet sich oder fällt schlimmstenfalls sogar ganz aus – für Fluggäste äußerst ärgerlich. Das Verbraucherschutzministerium hat zusammengefasst, welche Rechte Betroffenen zustehen – zumindest wenn der Grund nicht in die Kategorie «durch außergewöhnliche Umstände» fällt. Das wäre laut des Ministeriums beispielsweise bei einer beschädigten Landepiste der Fall. Das Beispiel dürfte nicht zufällig gewählt sein, denn genau das ist am Sonntag passiert, als eine Boeing-Maschine bei einer Notlandung am Findel ein Fahrwerkteil verloren hatte und wegen Schäden an der Start- und Landebahn zahlreiche Flüge nicht wie geplant stattfinden konnten.