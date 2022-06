Frankreich : Flugausfälle wegen Streiks am Pariser Flughafen Charles de Gaulle

Flugreisende müssen sich am Pariser Flughafen Charles de Gaulle wegen eines Streiks am Donnerstag auf Ausfälle und Verzögerungen einstellen.

Flugreisende müssen sich am Pariser Flughafen Charles de Gaulle wegen eines Streiks am Donnerstag auf Ausfälle und Verzögerungen einstellen. Ein Viertel der Flüge zwischen 7 und 14 Uhr sei gestrichen worden, sagte ein Flughafensprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dem Sender BFM TV zufolge entspreche dies etwa 100 Flügen.