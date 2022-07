Frankfurter Flughafen : Flugchaos extrem – 5000 Koffer bleiben am Boden zurück

Riesenchaos an den Flughäfen in Deutschland. Täglich bleiben in Frankfurt beispielsweise 5000 Koffer einfach liegen.

Gepäck bleibt oft am Flughafen zurück. Getty Images/iStockphoto

Die Flugindustrie kommt derzeit nicht zur Ruhe. Aufgrund vieler Krankenstände kämpft die Branche derzeit mit vielen Flugausfällen. Nun gibt es weitere Probleme.

Zu viele Krankenstände

Aufgrund der zahlreichen Ausfälle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern blieben täglich bis zu 5000 Koffer von Passagierinnen und Passagieren am Frankfurter Flughafen einfach am Boden zurück, berichtet die «Bild-»Zeitung am Sonntag.

Gegenüber der deutschen Zeitung sagt ein Lufthansa-Sprecher: «Die Krankenquoten bei unserem Bodenpersonal sind stark angestiegen. Aufgrund von Corona-Infektionen, aber auch bedingt durch Überlastung erreicht der Krankenstand hier bis zu 30 Prozent. Beim fliegenden Personal in Cockpit und Kabine ist die Quote deutlich geringer im einstelligen Bereich».

Die herrenlosen Koffer würden daraufhin mit einem Lkw nach München transportiert. Das bayrische Verkehrsministerium bestätigt, dass in der Landeshauptstadt tausende Koffer von unterschiedlichen Fluglinien liegen würden.

Vonseiten des bayrischen Verkehrsministers Christian Bernreiter (CSU) heißt es, dass Bayern andere Flughäfen entlaste. So würden die Koffer auf Lagerflächen am Flughafen in München untergebracht werden, die Zustellung müsse jedoch jede Fluglinie selbst übernehmen.