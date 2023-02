Indien : Fluggast will verpassten Flieger stoppen – mit falscher Bombendrohung

Auf dem internationalen Flughafen Rajiv Gandhi in Hyderabad herrschte am Montag höchste Alarmbereitschaft, nachdem ein Passagier auf fragliche Weise versucht hat, seinen Flieger noch zu erwischen.

Mit einer falschen Bombendrohung hat ein frustrierter Fluggast in Indien versucht, seinen verpassten Flug zu erwischen. Der Mann habe am Montag einen Flug um 5.15 Uhr verpasst und dann zunächst einen weiteren für 10.15 Uhr gebucht, berichtete die «Times of India» am Dienstag unter Berufung auf die Polizei.