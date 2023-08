British Airways: Fluggesellschaft muss übergewichtigen Passagier aus First-Class-Suite hieven

1 / 4 Ein Passagier auf einem Flug von Nigeria nach London sorgte Ende Juli für eine mehr als dreistündige Verzögerung. IMAGO/Pond5 Der Vorfall ereignete sich auf einem British Airways Flug. IMAGO/NurPhoto Der stark übergewichtige Mann hatte an Bord der Boeing 777-300 eine First-Class-Suite gebucht. IMAGO/Kevin Hackert

Bei einem Langstreckenflug in der First Class erwartet man normalerweise ein angenehmes, entspanntes und luxuriöses Erlebnis. Doch für einen Passagier von British Airways nahm die Reise in der Suite einer Boeing 777-300 Ende Juli eine äußerst unangenehme Wendung.

Der Mann kam mit Flug BA74 nach mehr als sechs Stunden Flugzeit aus Lagos, Nigeria, in London-Heathrow an, wie die britische Zeitung The Sun berichtete. Aufgrund seiner Körperfülle konnte er jedoch seinen Sitz nicht verlassen.

Auch der Rettungsdienst musste anpacken

Trotz Hilfe von Besatzungsmitgliedern gelang es dem Mann nicht, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Crew alarmierte daraufhin einen Rettungsdienst. Schließlich musste die Tür der Suite entfernt werden und der «voluminöse» Mann konnte mithilfe eines Flaschenzugs befreit werden.

Die Aktion dauerte laut dem Bericht etwa drei Stunden. Ein nicht genannter Informant aus dem Umfeld der Airline kommentierte: «Es mag zunächst amüsant geklungen haben, aber tatsächlich empfanden die Menschen Mitgefühl für ihn.» Dem Reisenden war die ganze Situation äußerst peinlich und unangenehm.

56 Zentimeter Platz reichten nicht