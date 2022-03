Nachlässiger Vater : Flughafen-Beamter schnappt Baby in der Luft

Mit einem eindrucksvollen Hechtsprung hat ein polnischer Sicherheitsbeamter am Flughafen Katowice-Pyrzowice ein Kind vor einem schweren Sturz bewahrt.

Glück in letzter Sekunde: Eine Überwachungskamera am polnischen Flughafen Katowice-Pyrzowice hat den Sturz eines Kindes aufgenommen. Dass sich der kleine Junge jedoch nicht dabei verletzte, hat er einzig einem aufmerksamen Sicherheitsbeamten zu verdanken. Grzegorz Paczko sah das Kind fallen und fing es in der Luft.