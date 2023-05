lux-Airport: Aufgestaute Urlaubslust gibt Flughafen Findel Aufwind

Passagiere gehen mit ihrem Gepäck zu Abflugschaltern des Flughafens Findel. Nach einem massiven Einbruch der Passagierzahlen in der Corona-Pandemie geht es beim Luxemburger Flughafen seit einem Jahr wieder aufwärts.

Menschen sind am Terminal des Luxemburger Flughafens unterwegs.

Seit dem zweiten Quartal 2022 sei am Airport «eine deutliche und bislang ungeminderte Erholung» zu sehen. «Mittlerweile sind auch die Geschäftsreisenden wieder zurück. 2022 war aber im Wesentlichen geprägt von Urlaubsreisen und einer ganz offensichtlich aufgestauten Urlaubslust», sagte Flassak. Und: «Wider Erwarten können wir trotz allgemeiner Preissteigerungen insbesondere durch den Anstieg der Energiekosten keinerlei Nachfrageeinbruch erkennen.»

In der Pandemie waren die Passagierzahlen in Luxemburg wie an allen Airports eingebrochen: 2020 wurden hier 1,4 Millionen und 2021 und 2,01 Millionen Fluggäste gezählt. Diesen Sommer werden von Luxemburg mehr als 100 Ziele von 16 Airlines angeflogen.