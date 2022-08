Luftverkehr in Luxemburg: Flughafen Findel ist startklar für den Sommer

LUXEMBURG – In Europa haben derzeit einige Flughäfen mit Personalmangel zu kämpfen. Dem Ansturm der Sommerurlauber können sie dadurch kaum gerecht werden. Laut den Behörden gibt es am Luxemburger Findel jedoch keine Probleme.

Trotz eines deutlich geringeren Gesamtverkehrsaufkommens als 2019 ist die Zahl der Passagiere während der Hauptverkehrszeiten derzeit um 30-40 Prozent höher als vor der Pandemie. Vincent Lescaut/L'essentiel

Wie viele andere Branchen auch, muss sich die Luftfahrtindustrie erstmal von der Corona-Krise erholen. Einfach gestaltet sich das nicht, denn europaweit fehlt es an internationalen Flughäfen an Personal. Betroffen sind zum Beispiel Frankfurt, London und Amsterdam. Gestrichene Flüge, verschwundene Koffer, lange Warteschlangen und frustrierte Urlauber sind an der Tagesordnung. Mobilitätsminister François Bausch versichert jedoch, die Situation am Luxemburger Findel sei damit nicht zu vergleichen: «Der Luxemburger Flughafen hat heute mehr Personal als noch im Vorpandemiejahr 2019. Damals gab es noch viel mehr Luftverkehr als heute. Damit ist der Flughafen grundsätzlich gut auf die Sommersaison vorbereitet».

Momentan arbeiten am Luxemburger Findel 347 Angestellte. Im Jahr 2019 waren es nur 295. Laut Bausch wurde zusätzliches Personal eingestellt, um die Passagiere bei der Orientierung auf dem Terminal zu unterstützen. Was sich trotzdem nicht vermeiden ließe, sind längere Wartezeiten und ein Mangel an Parkplätzen zu Spitzenzeiten. «Trotz eines deutlich geringeren Gesamtverkehrsaufkommens als 2019 ist die Zahl der Fluggäste in diesen Zeitfenstern derzeit um 30-40 Prozent höher als vor der Pandemie», erklärt Bausch.

Chaos bei den Koffern

Eine Schwierigkeit, mit der auch Luxair in diesem Jahr zu kämpfen hatte, war das Chaos bei der Gepäcksortierung. Weil die Zahl der Flüge so stark gestiegen ist, hat sich die Situation noch verschärft. Laut Minister Bausch haben die luxemburgischen Fluggesellschaften knapp 100 Leute eingestellt, «die zum Teil in der Gepäckabfertigung und zum Teil für andere Luxair-Dienstleistungen beschäftigt sind». Im Juli hatten die Gewerkschaften «ein dauerhaft hohes Niveau der Arbeitsbelastung» bei der Fluggesellschaft beklagt. Das habe zu extrem erschöpften Flughafenmitarbeitern geführt. Dies begründet die Fluggesellschaft wiederum mit dem Mangel an Personal. Ein Teufelskreis, der mit dem zusätzlich eingestellten Personal hoffentlich seine Dynamik verliert.