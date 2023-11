Was geschah am Sonntagabend auf dem Flughafen Madrid Barajas? Nachdem die Passagiere des Fluges LG3838 nach Findel bereits mit Verspätung an Bord gegangen waren, nahmen ungewöhnliche Ereignisse ihren Anfang. «Auf dem Rollfeld gingen die Lichter in der Kabine aus, das Flugzeug blieb stehen und die Leute gerieten in Panik», erzählt Maria, die mit ihrem Mann und ihrer Tochter aus dem Urlaub heimkehren wollte. Es sei sehr heiß gewesen und einige Leute hätten die Geduld verloren, zumal die Besatzung die Umstände nicht erklärt habe.