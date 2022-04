Lux-Airport : Flughafenchef René Steinhaus gibt Rücktritt bekannt

LUXEMBURG – René Steinhaus, CEO von Lux-Airport, räumt seinen Posten zum Ende des Monats. Sein Nachfolger wird Alexander Flassak.

Lux-Airport bekommt einen neuen Chef. Das Unternehmen, das den Flughafen Findel betreibt, gab am Freitagnachmittag den Rücktritt seines Chefs René Steinhaus bekannt. Er möchte sich «neuen beruflichen Herausforderungen stellen», heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Das Unternehmen bedauere den Rücktritt. «Er hat in den letzten Jahren erheblich zur Entwicklung des Unternehmens und des Flughafens beigetragen», so das Unternehmen. «Sein Wirken zeichnete sich insbesondere während einer für die Luftfahrt aufgrund der Pandemie besonders schwierigen Zeit aus».