16 Flüge annulliert : Fluglotsenstreik in Frankreich trifft auch Luxemburger Findel

Erst vor ein paar Wochen sorgte der Streik der Lufthansa-Piloten für ein regelrechtes Flugchaos. Etliche Bilder von gestrandeten Urlaubern machten die Runde. Nun will es ihnen die französische Fluglotsengewerkschaft SNCTA gleichtun und hat für morgen zu einem Streik aufgerufen, dessen Folgen schon jetzt in ganz Europa spürbar sind. So auch im Großherzogtum: Der Flughafen Findel hat am Donnerstag über Flugausfälle informiert. Mindestens 16 Flüge nach Paris, Madrid, Barcelona, Lissabon und Nizza sollen davon betroffen sein.