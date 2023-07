Sicherheit: Flugmodus vergessen – wie gefährlich ist das?

Auf dem Weg in die Ferien hörst Du mit Sicherheit im Flugzeug: «Bitte vergewissern Sie sich, dass elektronische Geräte wie Smartphones oder Tablets ausgeschaltet sind oder sich diese im Flugmodus befinden.» Oder so ähnlich. Aber wieso eigentlich?

Feriengefühle! Endlich Ruhe und kurz abschalten. Mein Smartphone ist auch sonst regelmäßig im Flugmodus. Ich freue mich immer, nach dem Flug meine Nachrichten zu checken. Ich mags nicht so, nicht erreichbar zu sein. Flugmodus? Löst bei mir gar nichts aus. Mega mühsam und nervig, den Flugmodus anzustellen. Flug- was? Ich fahre nur Bahn. Nutze ich nicht, wenn dann nur im Flugzeug.

Mobiltelefone müssen in den Flugmodus versetzt werden, um zu verhindern, dass sie zu einer Gefahr für das Flugzeug werden können, oder? Ja, so ungefähr. Doch vorweg: Die Technologie hat sich stark weiterentwickelt und die Navigation und Kommunikation in der Luftfahrt werden nur noch selten durch Handys gestört.

Pilot kann durch Geräusche gestört werden

Aber wie sieht so eine elektromagnetische Störung eigentlich aus? Spielen dann alle Geräte im Cockpit verrückt? Nein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass in den Funkgeräten des Piloten oder der Pilotin Geräusche zu hören sind, etwa ein Knacken oder Rauschen. Doch das ist der Extremfall. Zu vermeiden gilt das allemal. Denn Geräusche in der Leitung können es im schlimmsten Fall erschweren, Funkanweisungen zu hören.