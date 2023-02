Luxemburg: Flugtourismus hat sich 2022 selbst übertroffen

Flugreisen waren im Tourismusbereich mit am härtesten von den Coronaeinschränkungen betroffen und taten sich schwer, sich wieder von der Pandemie zu erholen. Im Sommer 2022 wurde das Ruder jedoch mehr als herumgerissen, hat das Statistikinstitut Statec festgestellt. 2022 zog es die Einwohner wieder in Scharen zu den Flughäfen. Die Zahl der Flugreisen erreichte einen Höchststand und lag um 17 Prozent über den Zahlen von 2019, dem letzten Referenzsommer vor der Pandemie.

In den ersten Sommermonaten der Pandemie – Juli, August und September 2020 – war die Zahl der Flugreisen von Einheimischen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 45 Prozent zurückgegangen. Damals machte der Urlaub mit dem Auto 67 Prozent der Reisen aus, so das statistische Institut. Im Sommer 2021 nahm die Zahl der Flugreisen wieder zu, allerdings zögerlich.

Für den Boost im vergangenen Jahr hat das Statec eine Erklärung: «Dies ist wahrscheinlich die Folge davon, dass in den Jahren 2020 und 2021 stornierte Aufenthalte nachgeholt wurden.» Im Allgemeinen hatten die Einwohner 2022 Reiselust. Insgesamt waren sie so viel unterwegs wie nie zuvor. Über alle Verkehrsarten und Reiseziele hinweg unternahmen sie 916.000 Freizeitreisen, was 1,7 Aufenthalten pro Einwohner und einem Anstieg um 36 Prozent gegenüber 2019 entspricht.