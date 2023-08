Flugzeug-Absturz: Prigoschin zwei Monate nach Aufstand getötet – Zufall?

Gezielter Abschuss?

Der Wagner-Telegramkanal verbreitet bereits die Version eines gezielten Abschusses durch die russische Luftwaffe. Überprüfen lässt sich diese Behauptung nicht. «Prigoschin starb als Ergebnis der Handlungen von Verrätern Russlands», hieß es in dem Post. «Aber selbst in der Hölle wird er der Beste sein!»

«Ich bezweifle, dass es Putins Befehl war»

Beobachter merkten an, dass Prigoschin vor genau zwei Monaten, am 23. Juni, seinen Kurz-Aufstand gegen Moskaus Militärführung gewagt hatte. Entsprechend sehen einige jetzt auch diese Kreise am Werk.

Putins Patentochter: «Klares Signal»

Prigoschins Tod sei ein klares Signal an die russische Elite, merkt sie an – respektive: an jene, welche die «Spezialoperation» in der Ukraine zu harsch kritisierten. Wagner-Chef Prigoschin war für seine ungeschorene und ungehobelte Kritik an der russischen Militärführung im Ukraine-Kriegs bekannt und berüchtigt.