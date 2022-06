Fußball : Flugzeug der luxemburgischen Mannschaft wegen Unwetter umgeleitet

Eigentlich hatte der Pilot bereits vor Abflug vor den schlechten Wetterbedingungen auf den auf den Färöer-Inseln gewarnt und sogar eine Umleitung in das norwegische Bergen empfohlen. Nach zwei vergeblichen Anflug-Versuchen kehrte das Flugzeug mit der luxemburgischen Mannschaft um und landete an der norwegischen Küste – rund 1000 km weiter östlich.

Das Flugzeug blieb auf dem Rollfeld stehen und wartete auf eine Landeerlaubnis auf dem Flughafen Vagar. Da sich die Wetterbedingungen nicht verbesserten, war das Landen auf den Färöer-Inseln unmöglich. Schließlich musste der Pilot bekannt geben, dass das Flugzeug am Sonntag nicht mehr starten könne. Die roten Löwen und der Rest der Delegation werden im norwegischen Bergen übernachten und am Montagmorgen ihr Glück erneut versuchen müssen.

Das Spiel der Nations League in Torshavn soll am Dienstag um 20:45 Uhr stattfinden. Die färöische Mannschaft könnte jedoch auf ähnliche Probleme stoßen, da sie am Samstagabend in der Türkei gespielt hat.