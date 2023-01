Athen : Flugzeug ist nach Bombendrohung sicher gelandet

Lokalen Medienberichten zufolge war eine Boeing 737 mit 192 Passagieren an Bord in Athen gelandet und wurde nach einer Bombendrohung evakuiert. Griechische Bombenentschärfungsteams durchsuchen derzeit das Flugzeug.

Nach einer Bombendrohung ist ein Flugzeug der Fluggesellschaft Ryanair sicher in Athen gelandet. Dies sagte die Sprecherin des Flughafens der griechischen Hauptstadt Elena Dimopoulou am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. «Alle Menschen sind wohlauf und in Sicherheit», sagte sie. Es seien rund 190 Menschen an Bord gewesen. Sondereinheiten der Polizei kontrollierten das Flugzeug und das Gepäck.