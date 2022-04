Lange Anreise : Flugzeug kehrt kurz vor Ankunft in Luxemburg um

Satte Verspätung und Umkehr mitten im Flug: Die Passagiere eines Freitag-Fluges von Nizza nach Luxemburg, hatten nicht damit gerechnet, dass ihre Reise fast 24 Stunden dauern würde.

Am Freitag hatte ein Flugzeug der Fluggesellschaft Volotea auf seinem Weg nach Luxemburg mit zahlreichen Problem zu kämpfen, wie France 3 Grand Est mitteilte. Dabei sollte die Maschine mit der Flugnummer V72578 eigentlich um 19:35 Uhr abheben, verließ das Rollfeld des Flughafens Nizza jedoch mit satten zwei Stunden Verspätung. Grund dafür war ein Gepäckstück eines anderen Fluges, das versehentlich in den Frachtraum der Maschine gelangt war.

Doch damit fing die Tortur für die bereits verärgerten Reisegäste erst an. Denn nur wenige Kilometer vor dem Flughafen Findel wurde die Maschine umgeleitet und musste umkehren, um im über 500 km südlich gelegenen Lyon zu landen. Laut einer von France 3 befragten Passagierin, erklärte die spanische Fluggesellschaft den Reisegästen, dass die Maschine nicht mehr in Luxemburg landen könne. Tatsächlich war die Start- und Landebahnen in Findel von 23 Uhr bis 6 Uhr wegen Bauarbeiten geschlossen.

Kurz nach Mitternacht erfuhren die Fluggäste, dass sie in einem Hotel in der Nähe des Flughafens untergebracht würden. Dort nahm sie dann ein Bus über den Landweg nach Luxemburg mit. Das «Martyrium» der Reisenden konnte glücklicherweise am frühen Samstagabend beendet werden. Die lange Reise wird den Passagieren jedoch sicher in Erinnerung bleiben, denn die Anreise mit dem Auto hätte weniger Zeit in Anspruch genommen.