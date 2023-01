Nepal : Flugzeug mit 72 Menschen an Bord stürzt ab – mindestens 67 Todesopfer

Beim Anflug auf den Flughafen von Pokhara in Nepal ist eine Linienmaschine der Yeti Airlines abgestürzt und in Brand geraten. Rettungskräfte sind vor Ort.

In der nepalesischen Stadt Pokhara ist einem Medienbericht zufolge ein Passagierflugzeug abgestürzt. An Bord der Maschine der Fluggesellschaft Yeti Airlines seien 68 Passagiere und vier Crew-Mitglieder gewesen, berichtete die Zeitung «Kathmandu Post» unter Berufung auf einen Airline-Sprecher. Unter den Passagieren waren 15 ausländische Staatsangehörige. Bei den Passagieren aus dem Ausland handelte es sich laut Zivilluftfahrtbehörde um fünf Menschen aus Indien, vier aus Russland, zwei aus Südkorea und jeweils einen aus Irland, Australien, Argentinien und Frankreich.

Absturz kurz vor der Landung

Das Flugzeug, eine zweimotorige ATR 72, verunglückte demnach am Sonntagmorgen auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara. Auf Videos und Fotos in sozialen Medien waren Rauchwolken am mutmasslichen Ort des Absturzes nur wenige Kilometer von der Landepiste zu sehen. Gemäß offiziellen Angaben starben mindestens 67 Menschen. Ein Video zeigt, wie die Maschine in tiefer Höhe plötzlich nach links abkippt. Danach ist eine laute Explosion zu hören.