«Er hat mich geärgert» : Flugzeugpassagier verprügelt – jetzt bricht Mike Tyson sein Schweigen

Mike Tyson spricht zum ersten Mal über die Flugzeugprügelei mit einem Passagier. Das Video, wie Tyson auf ihn einschlug, ging viral.

Mike Tyson bricht sein Schweigen über die Auseinandersetzung auf dem JetBlue-Flug, als er auf einen «übereifrigen Fan» einprügelte. In einem Video, das viral ging, ist der ehemalige Schwergewichts-Champion bei einer Prügelei mit einem Passagier zu sehen. Dieser soll vor dem Abflug am 20. April eine Flasche nach Tyson geworfen haben, was er allerdings bestreitet. Tyson sitzt dabei in der ersten Klasse, während der Passagier offenbar versucht, mit ihm zu sprechen.

«He was f*****g with me – er hat mich geärgert», sagte Tyson über den Mann in der aktuellen Folge seines Podcasts «Hotboxin' With Mike Tyson» zu Host DJ Whoo Kid. Dabei sollte Tyson gar nicht mit einer Passagiermaschine fliegen. Seine Frau wolle nicht, dass er öffentliche Flüge nutze, da dann die Möglichkeit bestehe, dass er mit «übermäßig aufgeregten» Fans konfrontiert werde. «Meine Frau wird wütend, wenn ich mit öffentlichen Flugzeugen fliege.»