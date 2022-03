Spanien : Fluten reißen Autos mit – Ehepaar stirbt

Innerhalb eines Tages fielen in der Stadt Ontinyent bei Valencia 297 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist der höchste gemessene Wert in über 100 Jahren.

Die Stadt Ontinyent bei Valencia in Spanien steht unter Wasser. Schwere Unwetter und heftige Niederschläge haben den Fluss Clariano zum Überfluten gebracht. Innerhalb von 24 Stunden fielen 297 Liter Regen pro Quadratmeter. Wie auf Videos zu sehen ist, stehen am Donnerstag ganze Straßen unter Wasser, die Fluten reißen alles mit.

In Castilla-la-Mancha ist ein Auto von den Wassermassen mitgerissen worden. Ein Ehepaar, das sich darin befand, ist umgekommen.

Wie die spanische Zeitung «El Mundo» berichtet, wurde das Quartier Cantereria inzwischen evakuiert. Die Anwohner wurden in Notunterkünfte in naheliegenden Gemeinden gebracht. Die Feuerwehr musste zwei Menschen retten, die in ihren Häusern von den Wassermassen überrascht worden waren. Eine weitere Person musste von Rettungskräften gerettet werden, als das Dach des Hauses einstürzte.