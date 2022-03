Wie ein Tsunami : Fluten reißen in China Dutzende in den Tod

Überschwemmungen und Erdrutsche fordern unzählige Opfer. Hunderte sitzen in einem Tunnel fest, Arbeiter wurden in einer Mine verschüttet.

Bei einem Erdrutsch im Westen Chinas wurden am Mittwoch Dutzende Menschen verschüttet. Rettungskräfte suchten in Dujiangyan in der Provinz Sichuan mit Spürhunden nach den etwa 30 Verschütteten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Noch ist unklar, ob es für die 30 Verschütteten eine Überlebenschance gibt.

Hunderte sitzen im Tunnel fest

Zudem wurden ebenfalls in Westchina nochmals Hunderte in einem Autobahntunnel zwischen Dujiangyan und Wenchuan eingeschlossen. Zu diesen konnte die Polizei den Angaben zufolge noch keinen Kontakt aufnehmen.

Überflutungen dauern seit Sonntag an

Die Überschwemmungen in Sichuan begannen am Sonntag und beeinträchtigten bisher das Leben von etwa 360'000 Menschen. 300 Gebäude wurden den Angaben zufolge zerstört (s. Video), mindestens 6100 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. In manchen der betroffenen Gegenden waren die Fluten so stark wie seit 50 Jahren nicht mehr.