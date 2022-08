Rheinland-Pfalz : Flutkatastrophe führte 2021 zu weniger Klärgas

Kläranlagen in Rheinland-Pfalz haben im Jahr 2021 weniger Klärgas als im Vorjahr gewonnen. Dies liege unter anderem an der Flutkatastrophe von 2021, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Insgesamt gewannen 91 Kläranlagen im Land 32 Millionen Kubikmeter Klärgas. Das waren vier Prozent weniger als im Vorjahr. 82 Prozent des gewonnenen Gases wurde den Angaben zufolge direkt zur Stromerzeugung in den Kläranlagen verwendet.