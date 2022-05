Neue Airline : FlyLux, eine Fluggesellschaft ohne Zielkatalog

LUXEMBURG – Flylux Airlines ist Neuling im Luxemburger Handelsregister. Seine Kundschaft will CEO Patrick Thierry aber weltweit gewinnen.

Wer dachte, er könne im Sommer 2023 mit einem Airbus der Flylux-Flotte in die Sonne fliegen, wird in die Röhre schauen. Luxemburgs neue, dritte Airline ist zwar von der Registrierung her luxemburgisch, nicht aber vom vom Standort.